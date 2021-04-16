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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن علف حيواني ومواد غذائية مخالفة فى الشرقية

ضبط مواد مجهولة المصدر
ضبط مواد مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين .

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية شنت إدارة تموين كفر صقر  حملة برئاسة عبد الرؤف سويلم مدير إلاداره علي أصحاب انشطه تجارية لبيعهم سلع ومواد مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر ضد أصحابها .

وأشارت "عبد الرحمن" الي انه تم تحرير المحضر رقم ٨١٧ جنح طوارئ امن دوله وتم التحفظ  ٢٤٢ لتر زيت سيارات وصاحب المضبوطات من احدي قري مركز فاقوس.

كما تم تحرير محضر برقم ٨١٨ جنح طوارئ امن دوله وتم التحفظ علي  ٣٥ علبه مواد غذائيه (ملبن) مجهولة المصدر وزن العلبه الواحده ٤.٥ كيلو جرام وتحرير  محضر  رقم ٨١٩ جنح طوارئ امن دوله وتم التحفظ علي  ٢ طن علف حيواني مجهول المصدر معبئين في عبوات سكر.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة إلي قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية ارشادية عن محصول القمح بقرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس ، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالشرقية وعبد الله سويلم  رئيس الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح  والدكتورة دينا عبد الله من مركز البحوث الزراعية والمهندس وليد كمال الشوادفى اخصائي القمح بالمحافظة ورئيس قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين .

أوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة , كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح والرد علي استفسارات المزارعين.

تموين الشرقية تموين مواد غذائية المصانع وزارة التموين

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