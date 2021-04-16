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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب يد الأهلي: جاهزون لـ الزمالك.. وثقتي في اللاعبين بلا حدود

صدى البلد

أكد طارق محروس المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي» جاهزية الفريق، لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم في ختام منافسات بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق الفوز على المنافس والتتويج بلقب البطولة.


وقال طارق محروس إن معنويات لاعبي «رجال يد الأهلي» مرتفعة للغاية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لمران الفريق، الذي سبق مواجهة الزهور، وحرصه على تأكيد ثقته في الجميع.


وأكد أن الجهاز الفني قام بدراسة الفريق المنافس بشكل جيد، من خلال متابعة مبارياته الأخيرة، وهناك حالة من التركيز الشديد بين لاعبي «رجال يد الأهلي»، وهم يدركون صعوبة المباراة، وأهمية تحقيق الفوز فيها من أجل التتويج بلقب الدوري.


وأشار المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي» إلى أن ثقته في قدرات اللاعبين بلا حدود، وتعاهد الجميع على بذل أقصى ما يمكن؛ من أجل الفوز باللقب، ويبقى فقط عامل التوفيق خلال اللقاء.


ويخوض «رجال يد الأهلي» مباراة مهمة اليوم أمام الزمالك، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر، ويسعى «رجال يد الأهلي» لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب.

دوري اليد قمة يد الاهلي والزمالك

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