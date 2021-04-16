الحكومة تنفي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب.



وقال المركز انه لاصحة لما انتشر حول اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، حيث ان هناك خطة موضوعة لاستغلال الأصول غير المستغلة للاستفادة بها .

وكان قد نفي المركز ما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي روابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن أي وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير، وأن الروابط المتداولة مزيفة، ولا تمت للوزارة بصلة، مُوضحةً أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "www.antiquities.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.



ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويه سمعة الآثار المصرية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).