200 ألف عبوة زمزم يوميا للزوار والمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

طوال شهر رمضان

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام.

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وبحسب خدمات السقيا في المسجدين الحرام والنبوي، فإنه يتم توزيع عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها حوالي 50 عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته، وفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة .

وتم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذى يصل عددها لحوالي 20 حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

من جهة أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسى.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة حققت رقما قياسيًا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها خمس دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية، مشيراً إلى ترحيل 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان، فيما تجاوز عدد العمال 4000 عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

وكانت وكالة رئاسة الحرمين الشريفين، للشؤون الفنية والخدمية ، قد قامت بإجراءات خاصة للاستعداد لرمضان، من خلال تخصيص منظومة عمل متكاملة لصلاة آخر جمعة في شعبان.

وشهدت آخر جمعة في شعبان ، مجموعة من الأعمال والإجراءات، منها تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، فضلاً عن الإشراف على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أعمال آخر جمعة في شعبان

يُشار إلى أنه بالنسبة لأعمال آخر جمعة في شعبان بالحرم، فإن من أهم الأعمال المتعلقة بالاستعدادات لأداء آخر جمعة في شعبان، نقل منبر خطبة الجمعة خلف المقام وتطهيره وتعقيمه وتجهيزه للخطيب، مع تركيب ميكروفونات الصوت عليه والتي تعمل بنظام (فانتوم وداينمك) ونظام مكسر الصوت من ماركة (ساوند كرافت) وعدد الميكروفونات تسعة للإمام و وستة للمؤذن خمسة أساسي و (10) احتياطي ويكون المنبر جاهز قبل وقت كافِ من موعد الصلاة بما يكفل تشغيله بكل كفاءة وجودة عالية ، وإجراء الاختبارات اللازمة له، ويشرف على هذه الأعمال فريق عمل مؤهل باستخدام أحدث التقنيات للتأكد من تنفيذها بالشكل اللازم.

وعن تنظيم الساحات، قامت الوكالة عبر الإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية وذلك لضمان نجاح عمليات التفويج وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل المسجد الحرام.

تطهير المسجد الحرام

كما تم تخصيص إدارة تطهير وسجاد بالمسجد الحرام لتطهير وتعطير المسجد الحرام مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعطرات الصديقة للبيئة التي جلبت خصيصًا للمسجد الحرام، إضافة إلى إدارة لمعالجة الظواهر السلبية تعمل من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام على رصد ومعالجة أي ملاحظات قد تطرأ على منظومة العمل الميداني والاستفادة من أي ملاحظة لضمان عدم تكرارها ولتكوين قاعدة بيانات تساهم في عملية التطوير المستمر لمنظومة العمل الميداني وحزم الإجراءات الوقائية التي تفعّلها الرئاسة في جنبات الحرم المكي الشريف.

وعينت إدارة الأبواب التابعة للوكالة أكثر من (100) مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة وأن الأبواب الخاصة هي (جسر أجياد، سلم الشبيكة، وباب 91، والأرقم، وباب 70،وعبارة 80، وباب 78، وباب84، وباب 74، و باب123، وباب 121 )، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها (10) وهي: (باب الملك فهد، أجياد، والصفا، والنبي، وبني شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبي).

خدمات السقيا للزوار والمصلين

وبالنسبة لخدمات السقيا للزوار والمصلين، فقد تم تكثيف خدمات السقيا للزوار والمصلين، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً برفع توزيع أعداد العبوات إلى حوالي (٢٧) الف عبوة لصلاة الجمعة موزعةً على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة إضافة الى قرابة (١٠٠) شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله، كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والذي يصل عددها لحوالي (١٠٠) حقيبة أسطوانية.