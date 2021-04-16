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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب باريس سان جيرمان: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد

مبابي
مبابي

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أنه لن يفرط في كيليان مبابي مهاجم الفريق بشكل سهل.

 

وقال بوكيتينو،في تصريحات لبرنامج كواترو الاسباني":إنه ليس جديدا أن ترى لاعبيك في فرق أخرى لكن بعد العمل 3 أشهر مع مبابي سنقاتل أنا وباريس سان جيرمان حتى يستمر معنا الفترة المقبلة".

 

وأضاف: “لا أريد أن أرى مبابي بقميص ريال مدريد.. أتمنى أن يستمر معنا وسنقاتل لتحقيق ذلك”.

 

وعن انتقال راموس مدافع ريال مدريد إلى صفوف باريس سان جيرمان،قال بوكيتينو: “لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي، هناك شائعات كثيرة ولكن باريس مثل أي نادي يرغب في تحسين فريقه”.

 

واختتم المدير الفني لباريس سان جيرمان،تصريحاته بالحديث عن تجديد عقد ميسي مع برشلونة قائلا: “سيتضح ذلك قريبا” .

أول تعليق من كيليان مبابي بعد الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

احتفل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصعود فريقة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ .

ونشر كيليان مبابي صورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "نعم نعم الي نصف النهائي".

وودع بايرن ميونخ الألماني بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، رغم فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في مباراة الإياب.

بايرن ميونخ ودع المسابقة بعد خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليخسر بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض لصالح باريس سان جيرمان.
 

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مدرب باريس سان جيرمان: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد

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