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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: من ينكر قدرة الله على جمع عظام الإنسان فليأخذ العبرة من حياته.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من ينكر أن الله قادر على جمع عظام الإنسان بعد موته، فعليه أن يأخذ العبرة والعظة من حياته.

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، من مسجد الشيخ الغنيمي، بمحافظة الشرقية، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ القيامة، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ" منوها أن الآية بها قدرة غير متناهية.

وأشار إلى أن النص القرآني اختص لفظ "َبلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَه" بالبنان دون سواه، منوها بأن العلم الحديث في كل بلاد الدنيا بين مليارات البشر سواء من هم على قيد الحياة أو ممن لقوا الله، أنه لا يوجد تطابق بين بنان إنسان وآخر.

وذكر أنه لا يوجد تطابق بين بنان إنسان وآخر حتى في التوائم المتشابهة أو المتلاصقة، فمن يريد أن يفرق بينها يفرق ببصمة البنان.

الأوقاف خطبة الجمعة الانسان مليارات البشر بصمة الإنسان

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وزير الأوقاف: من ينكر قدرة الله على جمع عظام الإنسان فليأخذ العبرة من حياته.. فيديو

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