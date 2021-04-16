تشيع جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد بمسجد ال رشدان بحضور كبار الصحفيين .. فيديو وصور

انتهت منذ دقائق صلاة الجنازة علي الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، عقب صلاة الجمعة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وحرص العديد من كبار الصحفيين على حضور صلاة الجنازة، ومنهم أحمد موسي ومصطفي بكري وعصام شلتوت.

كما حضر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين،

وسيطر حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، عقب وفاته عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفي مكرم محمد أحمد أمس الخميس، تاركًا تاريخ طويل حافل بالإنجازات في مجال الصحافة والإعلام.

وخسر الوسط الصحفي والإعلامي في مصر، قيمة وقامة صحفية كبيرة، بعد وفاة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي كان يلقب بشيخ الصحفيين.

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