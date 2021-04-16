في الأسبوع الأول من رمضان .. هندسة القاهرة تكشف طبيعة الدراسة وحضور الطلاب بالكلية

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، إن العملية الدراسية تسير بشكل طبيعي دون رصد أي مشكلات أو عقبات .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية تسير وفقا للخطة التي وضعتها خلال شهر رمضان ، لافتا إلى أنه يتم طرح العديد من البرامج التي لا تحتاج إلى حضور داخل الكلية "أونلاين" من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .

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وأضاف "عبد الفتاح" إنه بالنسبة لباقي البرامج الدراسية الخاصة بالأجزاء العملية والتي تحتاج إلى ممارسة من جانب الطالب ، فإنه يتم إجراؤها حضوريا داخل المعامل الخاصة بالكلية ، وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، مع تقسيم طلاب كل فرقة على مجموعات ، وحضور كل مجموعة بمقر الكلية وفقا للأيام المخصصة لها .

وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد أوضح ، إنه يتم تقليل ساعات المحاضرات ، لتكون ساعة واحدة فقط ، كما أن الكلية تعمل على تقليل وقت تواجد الطلاب بالكلية ، مراعاة لمواعيد شهر رمضان .

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي ، مراعاة للتباعد الاجتماعي ، بحيث لا يزيد حضور طلاب الكليات النظرية عن يومين في الأسبوع بمقر الكلية وطلاب الكليات العملية من 3 إلى 4 أيام .