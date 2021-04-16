التنمية المحلية تكشف عن مشروعات تنمية سيناء..إجراءات توفير الخدمات والسلع للمواطنين.. إطلاق مبادرة شباب الخير لتوفير السلع بأقل الأسعار..ترشيح متميزى قادة المستقبل بمناصب قيادية

وزير التنمية المحلية:

- مصر تستعد لاستضافة منتدى الحضري العالمي

-مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين حول نقص الخدمات

- صوتك مسموع تتلقى منذ انطلاقها وحتي نهاية مارس الماضى أكثر من 308 آلاف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوى

شهدت وزارة التنمية المحلية ،خلال الأسبوع الماضى عدة أحداث، حيث أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تنسيق جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية لتنمية سيناء التي تعمل على تنفيذ الرؤية الشاملة للمحافظة وتطوير بنيتها الأساسية ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وتجديد وتطوير بعض الانشطة والمبانى وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات على أرض جنوب سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي المحافظة، منوها بأن إجمالى الخطة الاستثمارية لجنوب سيناء منذ عام 2014 وحتى العام المالى الحالى 2020 / 2021 تجاوزت 1,5 مليار جنيه منها 136 مليون جنيه لمشروعات قطاع الكهرباء و241 مليوناً لقطاع الطرق والكباري والأنفاق و126 مليوناً لتحسين البيئة و180 مليوناً لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور و161 مليوناً لتدعيم الوحدات المحلية إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وتنمية المرأة وذلك لتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

وحول اجراءات استقبال شهر رمضان ، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة اليهم ستتلقي خلال شهر رمضان المعظم كافة الشكاوى عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تتلقي المبادرة أيضاً الشكاوي الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات .

ونوه التقرير الذي تلقاه اللواء شعراوي بأن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتي نهاية مارس 2021 أكثر من 308 الآف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوى تم حل أكثر من 57 ألف شكوي منهم بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوي .

وقال اللواء محمود شعراوي إن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس 2021 نحو 14,5 ألف رسالة تضمنت 2114 شكوي تم الرد على 1608 شكوى منها بنسبة 76% وجاري حل 506 شكاوى، موضحاً أن أكثر الشكاوي كانت بشأن انتشار القمامة وبلغ عددها 1322 شكوي ثم الإشغالات 638 شكوى ومخالفات البناء 91 شكوى ثم التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى إضافة إلي شكاوى الفساد وعددها 7 شكاوى و4 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة ومقترحاً واحدا.

وفي إطار تدريب العاملين بالمحليات وخلق قيادات شابة واعيد وعلى درجة عالية من الكفاءة ، احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الاثنين، بانتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل 2021 التى شارك فيها 50 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات واستمرت لمدة (3) أسابيع متتالية بداية من 27/3/2021.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم ترشيح الأوائل والمتميزين الذين اجتازوا الدورة للعمل كقيادات محلية ومساعدين لرؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما سيكون لهم الأولوية فى حضور الدورات التدريبية المتقدمة فى الداخل والخارج لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصري وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

و تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارتي التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين.

وشهد اللواء محمود شعراوي وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي، الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب، والدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس الوطنى للشباب، وعدد من ممثلى المجلس، اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطن، على رأسها اللحوم والدواجن، وذلك أمام مقر الوزارة، ضمن المرحلة الأولي للمبادرة التى تضم 35 سيارة ستتوجه إلى 11 محافظة هى “القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبنى سويف والمنوفية”.

كما استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وشهد الإجتماع استعراض أخر مستجدات التنسيق الجاري بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات فيما يخص الإعداد لملف استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر لعام 2024 ( WUF2024 ) .

حيث أكد " شعراوي " علي إطار امتلاك مصر للعديد من المميزات والخبرات الكبيرة والتى تضمن نجاح استضافة هذا المؤتمر وعلى رأسها البنية التحتية والخبرات التنظيمية للمؤتمرات والفاعليات الدولية، خاصة بعد النجاح الأخير الذي حققه حفل نقل المومياوات الملكية بشهادة جميع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية وكذا تنظيم واستضافة كبري الأحداث والفاعليات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي وجود تنسيق وتعاون بين جميع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص هذا الملف ، مشيراً الي أهمية الدعم والمساعدة الفنية التي سيقوم بها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة .