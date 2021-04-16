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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: وضع خطة لآلية تدويل التعليم

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من البرنامج التدريبية بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتدويل التعليم والنهوض بمستوى الجامعة وتحقيق التنمية. 

 

تقام هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية. 

 

قال الدكتور ماجد نجم، إن مسألة تدويل التعليم من أهم المحاور التي يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية، وذالك يتم خلال جامعة حلوان من خلال تدريب وتأهيل الأفراد الواجب دمجهم في التدويل لإدارة الأنشطة الدولية بكفاءة وفاعلية.

 

وأكد نجم ضرورة وضع خطة توضح آلية تحقيق تدويل التعليم من خلال تأهيل الأفراد وإقناع القائمين على الجامعة بأهميته.

 

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رئيس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان فيروس كورونا

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