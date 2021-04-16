محافظ أسيوط ووكيل الصحة يبحثان جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

لمتابعة جاهزية المستشفيات واجراءات مجابهة كورونا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط لبحث ومناقشة الإجراءات المتبعة لمجابهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد والوقوف على جاهزية المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي الفيروس.

حضر اللقاء اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد.



استهل محافظ أسيوط اللقاء بالتشديد على ضرورة متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بكافة المنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية وغيرها والتأكيد على تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمنتهى الحزم ودون تهاون للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة إستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومرفق الأسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية مع التأكيد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومخزون استراتيجي بمخازن الأدوية والرصيد المسموح به بكميات كافية لفترة زمنية مناسبة وتغطية الاحتياجات اليومية.

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي بكل مستشفى ومتابعة المخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي والتأكد من كفاءة عمل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الاكسجين البديلة لضمان تقديم الخدمة بشكل منتظم والتواصل مع شركة الصيانة في حالة وجود أي معوقات مع إعداد تقرير يومي موضح به كميات الأكسجين المتوفرة بكل مستشفى على حدى بالاضافة إلى تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بمديرية الصحة والمحافظة لتلقى أى بلاغات من المواطنين لطلبات علاج أو شكاوى المرضى..

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة واستخدام المطهرات الشخصية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".