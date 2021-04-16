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تحقيقات

بحضور أبو العينين وأحمد موسى .. مائة صورة و فيديوهات من جنازة مكرم محمد أحمد

صدى البلد

شهدت صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، عقب صلاة الجمعة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، حرص العديد من كبار الصحفيين على الحضور، ومنهم أحمد موسي ومصطفي بكري وعصام شلتوت، اضافة الي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

كما حضر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين،

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، عقب وفاته عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

كان قدر رحل عن عالمنا صباح أمس الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض، تولي الاستاذ الكبير  مكرم محمد أحمد مناصب عديدة في مجال الصحافة والإعلام ولعل أبرزها أنه كان  نقيب الصحفيين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق بجانب مناصب أخرى.

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عاني صراعا مع المرض بسبب هيموجلوبين الدم، ونُقل إلى المستشفى ٤ مرات خلال الفترة الماضية كان آخرها أمس، وتم منع الزيارة عنه، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتعد هذه ثالث وعكة صحية مرت على الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خلال 7 أشهر، إذ تعرض لوعكة صحية في يوليو 2020، بسبب حدوث جلطة، وفي نهاية نوفمبر 2020، دخل المستشفى لحدوث آلام في المرارة، ثم تعافى وخرج من المستشفى، قبل أن يعود إليه مرة ثالثة لانخفاض نسبة الهيموجلوبين.

وأثناء دخوله المرة الثانية، قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إنّ والدها عانى من بعض الآلام في المرارة، ونقل إثرها إلى المستشفى.

 

مراسم تشييع الجنازة والدفن الكاتب مكرم محمد

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تشييع جنازة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد مسجد ال رشدان أحمد موسى أبو العينين

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