أبرزهم رونالدو وثنائي ليفربول.. 6 نجوم خذلوا جماهيرهم هذا الموسم

قدم العديد من نجوم كرة القدم العالمية، مستويات مخيبة للآمال هذا الموسم، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس السابق:

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز 6 نجوم خذلوا جماهيرهم هذا الموسم على النحو التالي:

1- كريستيانو رونالدو:

تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو في صيف 2018، قادما من ريال مدريد، من أجل التتويج بـ دوري أبطال أوروبا.

لكن منذ وصول رونالدو إلى يوفنتوس، والفريق يقدم مستويات مخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق المسابقة الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد ليون.

الموسم الحالي أيضا ودع البيانكونيري دوري أبطال أوروبا على يد ليون.

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا بفارق 4 أهداف عن روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني، لكنه لم يحقق حلم عشاق يوفنتوس بقيادة الفريق للتتويج بدوري الأبطال، بل تحول الأمر إلى كابوسا في وجود كريستيانو، حيث أصبح الفريق يودع البطولة مبكرا، بعدما كان يصل لنصف النهائي والنهائي.

2- إيدين هازارد:

جماهير ريال مدريد كانت تنتظر أن يعوض هازارد رحيل كريستيانو رونالدو، ولكن البلجيكي عانى من إصابات عديدة منذ انتقاله إلى الميرنجي.

هازارد شارك مع ريال مدريد في 14 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

3-حكيم زياش:

لم يقدم النجم المغربي حكيم زياش المستوى الذي تنتظره جماهير تشيلسي، منذ انضمامه إلى البلوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لعب مع الفريق 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

حكيم زياش شارك مع أياكس الموسم الماضي “ قبل انتقاله إلى تشيلسي” في 35 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 20 هدفا.

4 - ساديو ماني:

يقدم ساديو ماني واحدا من أسوأ مواسمه مع ليفربول هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 41 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 7 آخرين.

ماني كان أفضل كثيرا مع الريدز الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق في 47 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 22 هدفا، وصنع 12 هدفا.

5- روبرتو فيرمينو:

روبرتو فيرمينو علامة استفهام كبيرة هذا الموسم، فمنذ انضمام جوتا إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، والبرازيلي في تراجع مستمر، حيث خاض 42 لقاء هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف فقط وصنع 7 آخرين.

فيرمينو شارك مع ليفربول في 52 لقاء الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 13 آخرين.

6- أوباميانج:

تراجع مستوى الجابوني بيير أوباميانج بشكل كبير مع آرسنال هذا الموسم، حيث ابتعد تماما على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

أوباميانج هداف الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي بالتساوي مع محمد صلاح، ووصيف هداف البريميرليج الموسم الماضي، ابتعد تماما عن المنافسة على لقب الهداف، حيث يتواجد في المركز السابق في جدول ترتيب الهدافين بـ 9 أهداف، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح في الصدارة بـ 19 هدفا بالتساوي مع هاري كين لاعب توتنهام.