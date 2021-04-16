عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صيام المرأة التي تضع المكياح ولا تلتزم بالزي الشرعي.. أزهرية تجيب.. فيديو

صدى البلد

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "ما حكم حكم صيام المرأة التي تضع المكياح ولا تلتزم بالزي الشرعي؟

وأجابت فاطمة البربري، واعظة بمجمع البحوث الإسلامية، في فيديو لصدى البلد، أن الله فرض الصيام لحكم بالغة منها تحصيل التقوى بخضوع القلب والجوارح لامتثال أمر الله، ومن ذلك خروج المرأة مراعية الضوابط الشرعية في ملابسها وزينتها وإلا فالله غني عن خلقه.

واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله قال "ليس الصيام من اللغو والرفث" وعن جابر أن رسول الله قال "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيام ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء".

وأشار إلى أن المرأة لو صامت وخالفات هذه الضوابط فصومها صحيح ولا يكون صومها تاما وتأثم بمخالفتها هذه الضوابط.

وذكرت أن رتبة الكمال في الصوم تكون باقتران طاعات به، من صلاة واعتكاف وصدقة وغيرها، وتكون أيضا باجتناب المنهيات.
 

مجمع البحوث الاسلامية ملابس المرأة فتاوى النساء أحكام الصيام

ترشيحاتنا

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. مدبولي يلتقي رئيس تونس .. ويعقد اجتماعات ويصدر قرارات |إنفو جراف

هنفطر ايه النهاردة.. طريقة عمل روستو وبشاميل ويخنى فراخ بالخضار وقطايف بالياميش

لتحجيم نفوذ إيران.. روسيا تبني قاعدة جديدة في سوريا

أبرزهم رونالدو وثنائي ليفربول.. 6 نجوم خذلوا جماهيرهم هذا الموسم

طرح مرسيدس EQS إس كلاس الكهربائية رسميا.. صور

حكم صيام المرأة التي تضع المكياح ولا تلتزم بالزي الشرعي.. أزهرية تجيب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

الداخلية ترسل مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

أبو العينين يشارك في جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.. فيديو وصور

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ