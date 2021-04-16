حكم صيام المرأة التي تضع المكياح ولا تلتزم بالزي الشرعي.. أزهرية تجيب.. فيديو

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "ما حكم حكم صيام المرأة التي تضع المكياح ولا تلتزم بالزي الشرعي؟

وأجابت فاطمة البربري، واعظة بمجمع البحوث الإسلامية، في فيديو لصدى البلد، أن الله فرض الصيام لحكم بالغة منها تحصيل التقوى بخضوع القلب والجوارح لامتثال أمر الله، ومن ذلك خروج المرأة مراعية الضوابط الشرعية في ملابسها وزينتها وإلا فالله غني عن خلقه.

واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله قال "ليس الصيام من اللغو والرفث" وعن جابر أن رسول الله قال "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيام ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء".

وأشار إلى أن المرأة لو صامت وخالفات هذه الضوابط فصومها صحيح ولا يكون صومها تاما وتأثم بمخالفتها هذه الضوابط.

وذكرت أن رتبة الكمال في الصوم تكون باقتران طاعات به، من صلاة واعتكاف وصدقة وغيرها، وتكون أيضا باجتناب المنهيات.

