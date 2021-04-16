لتحجيم نفوذ إيران.. روسيا تبني قاعدة جديدة في سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تواصل عمليات إنشاء قاعدة جديدة لها ضمن الريف الجنوبي الشرقي للرقة عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.

وقال المرصد إن الروس استكملوا بناء المهبط في محيط مغدان عتيق، وباشرت المروحيات الروسية باستخدامه، فيما تتواصل عمليات إنشاء نقاط عسكرية قرب المهبط، فيما لاتزال القوات الروسية تنقل المعدات اللوجستية والعسكرية إلى هناك لاستكمال المخطط المنشود.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس يريدون تحقيق أهداف عديدة بآن واحد من ترسيح النفوذ بتلك المنطقة، وأبرز تلك الأهداف هي تحجيم التمدد الإيراني ووضع حدود له لاسيما أنهم متواجدين بمسافة ليست ببعيدة عنهم، والاعتماد بذلك بشكل رئيسي على الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، بالإضافة لمحاربة نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي في البادية.