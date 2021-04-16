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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش ..3 جهات لمتابعة ومراقبة القرار

مواعيد فتح وغلق المحال
مواعيد فتح وغلق المحال

 شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المحافظات تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري بشأن المواعيد الصيفية، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين،مؤكدا انه سيكون هناك متابعة ومراقبة للقرار من قبل الاجهزة التنفيذية بالمحافظات وكذلك من قبل وزارة التنمية المحلية .

واكد وزير التنمية المحلية مع بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، أن الدولة تسعى لتحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج .


وأشار شعراوى إلى أنه سيكون هناك تنسيقًا بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قرارًا بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم ، بداية من غدا السبت 17 أبريل ، بدلًا مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة  والذي كان ينص علي بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021 .

ونص القرار الوزاري في مادته الأولى : استثناء من أحكام المادة السادسة من قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، يتم بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من غدا السبت.

كما نص القرار في المادة الثانية : تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية : تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما نصت المادة الرابعة : تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقًا للمادة الخامسة : تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

المواعيد الجديدة فتح وغلق المحال وزير التنمية المحلية الورش محمود شعراوي المواعيد الصيفية

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