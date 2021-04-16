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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مد تلقي رغبات الحصول على تعويضات لـ أهالي النوبة لـ 30 أبريل

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية ومحافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالي النوبة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بمد فترة تلقي الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 إبريل الجاري لمن لم يتم تعويضه من أبناء النوبة

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل حصول المستحقين منهم على التعويضات المقررة بإجمالى 5329 مستحقاً، من إجمالى 11 ألف و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق .

 

وأوضح أشرف عطية أن 16 لجنة جاهزة بشكل يومي لتلقي الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وتشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان.

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وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازي تم فتح لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع في الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري أنشاء السد العالي، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقي طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.

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أسوان الوطنية اللجنة أبريل الجاري محافظ وزير

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