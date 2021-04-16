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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. الحريري يبحث عقبات تشكيل الحكومة مع لافروف

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري

اختتم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري زيارته إلى روسيا بلقاء مع وزير الخارجية سيرجي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو وجرت مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية كما تناول البحث إمكانية تزويد روسيا للبنان بلقاحات كورونا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لجهود الحريري في تأليف حكومة بأسرع وقت.

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين أمس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا الحريري، حيث أكد موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله.

جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للكرملين: "أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الموجود في موسكو حاليا في زيارة عمل".

وأضاف البيان: "أن الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، موضحا أن سعد الحريري أطلع فلاديمير بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في لبنان، إلى سوريا.

وذكر بيان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ خلال الاتصال الهاتفي سعد الحريري وجميع المسلمين في لبنان ببدء شهر رمضان المبارك.

لبنان روسيا الحريري بوتين تشكيل الحكومة

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