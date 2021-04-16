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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومراقبة المتلاعبين بالأسعار

صدى البلد

كشفت وزارة الدخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها لمكافحة الفساد، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن مسألة مكافحة الفساد متابعة من وزير الداخلية عثمان الغانمي وفق آلية تم وضعها من الوزارة التي من شأنها التقليل من عمليات الفساد"، مشيرًا إلى أن "هذه الآلية تتضمن منح المواطن فرصة التواصل المباشر مع قيادات الوزارة وتقديم الشكوى في حال وجود عرقلة أو مساومة، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال اللقاءات الأسبوعية المباشرة مع المواطنين التي يقوم بها مدير مكتب وزير الداخلية".

وأضاف أن "الآلية تتضمن أيضاً عمليات التجوال التي يقوم بها وزير الداخلية شخصياً، فضلاً عن جولات الفرق التفتيشية التي يقوم بها وكيل شؤون الشرطة الى لجان المتابعة والعمل الرقابي في مديرية الأمن والأفراد، إضافة الى ذلك فإن دائرة العلاقات والإعلام ومن خلال قسم الرصد تستجيب إلى أي مناشدة تكون من خلال القنوات الفضائية أو من خلال التواصل الاجتماعي وتمريرها إلى الجهات ذات العلاقة".

وأكد معن أن "هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير جداً في تقليص قضية الرشى أو موضوع الفساد الإداري".

وفيما يتعلق بعملية مراقبة الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية أوضح معن أن "إجراءات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتنفيذا ً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة شخصية من وزير الداخلية، وأيضاً التواجد الميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف أسهم كل هذا بشكل واضح في عدم إعطاء فرصة للمتلاعبين بالأسعار"، مبيناً أن "هناك إجراءات حكومية أخرى موجودة تتعلق بشهر رمضان منها فتح استيراد بعض المواد الغذائية والخضراوات، وأيضاً وجود الفرق الجوالة لمديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وكل هذه الإجراءات اسهمت بشكل واضح بعدم اعطاء فرصة للمتلاعبين بقوت الشعب".

العراق الدخلية العراقية اجراءات مكافحة الفساد أسعار المواد الغذائية الفساد

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