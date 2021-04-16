كيف ينظم طلاب الجامعات أوقات المذاكرة في رمضان.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" مدى إقبال وانتظام طلاب جامعة القاهرة في الحضور خلال شهر رمضان، وكيفية تنظيم وقت المذاكرة.

قال الطالب محمد ذكي، إن يبدأ في مذاكرة المواد التي تلقاها من خلال المنصة بعد الإفطار.

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وأضاف الطالب عبدالله أحمد إن هناك العديد من جروبات "التيليجرام" التي يطرح عليها المقررات الدراسية، بجانب المنصة "بلاك بورد"، كما أنه سيعمل على تنظيم الوقت الخاص بدراسته، بحيث لا يكون هناك إجهاد خلال فترة الصيام، والبدء بالمقررات والأجزاء السهلة وتأجيل مذاكرة الأجزاء الأخرى لبعد الإفطار، حتى تكون نسبة الاستيعاب والتركيز عالية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بجانب الصيام.



وأشارت الطالبة ميريهان رفعت إلى أنها ستلتزم بحضور جميع الأيام المقررة بالكلية، بجانب الاعتماد على المنصة الإلكترونية، مؤكدة أن المنصات تتمتع بمميزات عديدة من حيث تلقي المقررات الدراسية عليها.



وأوضحت، أن افضل وقت للمذاكرة يكون قبل السحور، حيث إن هذا التوقيت يتميز بعدم ارتفاع درجات الحرارة على عكس باقي اليوم.

وأضاف الطالب يحيى محمد، إن الانتظام في الحضور بالكلية خلال الأيام المقررة له هو أمر مهم، حيث أنه لن يتغيب في هذه الأيام ، ويرى "محمد" إن أفضل وقت لمذاكرة المقررات الدراسية يكون بعد الإفطار، حيث تعتدل درجات الحرارة خلال هذه الفترة وكذلك تكون ساعات الصيام قد انتهت، بحيث يكون معدل التركيز أفضل.





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