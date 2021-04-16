في مشهد أشبه بالمعجزة .. فتاة صغيرة تنجو بأعجوبة من سقوط مرآة المصعد|شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات لفتاة صغيرة داخل مصعد ، نجت بأعجوبة من سقوط المرأة عليها .

وأظهر الفيديو زجاج المصعد وهو يسقط مباشرو عقب خروج الفتاة من المصعد ، وذلك بأقليم "الطاي " الروسي .

وعلى صعيد أخر ، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تواصل عمليات إنشاء قاعدة جديدة لها ضمن الريف الجنوبي الشرقي للرقة عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.

وقال المرصد إن الروس استكملوا بناء المهبط في محيط مغدان عتيق، وباشرت المروحيات الروسية باستخدامه، فيما تتواصل عمليات إنشاء نقاط عسكرية قرب المهبط، فيما لاتزال القوات الروسية تنقل المعدات اللوجستية والعسكرية إلى هناك لاستكمال المخطط المنشود.

