الرقابة المالية: الشركات الحكومية تستحوذ على أقساط شركات التأمين خلال يناير وفبراير الماضيين

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن استحواذ شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام على 37.36% من الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال شهري يناير وفبراير 2021، وبقيمة أقساط للشركتين بلغت 2.84 مليار جنيه.



وأظهر التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة بشركة مصر للتأمين بلغت 1.634 مليار جنيه خلال أول شهرين من 2021 محققةً حصة سوقية بلغت 21.46% تصدرت بها شركات التأمين العاملة بالسوق من حيث قيمة الأقساط التأمينية.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن شركة مصر لتأمينات الحياة جاءت بالمركز الثاني بين شركات التأمين بحصة بلغت 15.9% وبمحفظة أقساط محصلة بلغت 1.211 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021.



وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع محفظة أقساط شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لتسجل 7.61 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 6.42 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2020، بمعدل نمو 18.6%.



