أخبار التوك شو.. رئيس الفلبين يحذر من كارثة في بلاده بسبب كورونا.. و استشاري أوبئة: 60 % من دول العالم لم يصلها اللقاح

أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

رئيس الفلبين يحذر من كارثة ستحل في بلاده بسبب كورونا.. فيديو





حذر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، من وجود مشكلة كبيرة ستحدث في بلاده، بسبب نقص لقاحات كورونا.

وجاء في القناة عبر يوتيوب أن هذا تزامن مع تأخير التطعيم في الفلبين مع زيادة مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا والذي تسعى الحكومة جاهدة للتخفيف منه في العاصمة المتضررة بشدة وأربع مقاطعات نائية.

مقتل طفل على يد ضابط في شيكاغو





عرضت فضائية العربية فيديو للحظة قتل طفل يدعى"أدم توليدو" البالغ من العمر 13 عاماً على يد أحد ظباط الشرطة فى مدينة شيكاغو منذ أسبوعين .

وقالت الشرطة إن الطفل توليدو كان يحمل مسدساً بيده وإنها كانت تطارده مع شخص بالغ أخر، بعد تلقي بلاغ عن إطلاق رصاص فى منطقة “ليتيل فيليدج” غرب شيكاغو.

النائب محمد أبو العينين يتقدم جنازة مكرم محمد أحمد





حرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على حضور صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

كما شهدت صلاة الجنازة حضور نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نعى بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية أمس الخميس.

إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأوكراني





عرضت فضائية “إكستار نيوز” خبرا عاجلا حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني..



استشاري أوبئة: 60 % من دول العالم لم يصلها لقاح كورونا





قال بسام حجاوي، استشاري الأوبئة، إن جائحة كورونا مازالت مستمرة حتى الآن، ولا يوجد أي مؤشرات أو علامات عن وجود انحسار لـ فيروس كورونا، مشددا على أن اللقاحات هي الحل.

وأضاف "حجاوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من 60% من دول العالم لم يصل إليها اللقاح حتى الآن، موضحا أن أعداد الوفيات على مشارف أن تصل إلى 3 ملايين حالة.

يؤثر على الدم والكلى والكبد.. استشاري يحذر من الإسراف في المضادات الحيوية





قال عبد الحميد أباظة، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن المضادات الحيوية تتكون من عدة أجيال، وتعد بمثابة عائلات علمية.

وأوضح أن البكتيريا والفيروسات تتحور من أجل تكوين مناعة ضد المضادات الحيوية، ولهذا نعمل دائما على تطويرها حتى تتغلب على الفيروسات والبكتيريا، مشددا على أن الإسراف في المضادات الحيوية يتسبب في تحور الفيروسات وجعلها أشد قوة.

معدل إصابات كورونا في مصر مرتفع.. مكافحة العدوى توضح





قالت الدكتورة سامية عبده، مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن معدل إصابات كورونا في مصر مرتفع، ولكن طبيعة أي مرض ينتشر في صورة وباء يمر على مراحل تشبه موجه البحر، قوتها وعددها يختلف من موجة لأخرى، لذا يجب أن يكون هناك حرص لعدم تكرار هذه الموجه، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل الأوقات وضرورة الحصول على اللقاح.



وأضافت « خلال لقاء على شاشة قناة الأولى ، أن هناك العديد من الأشخاص ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وآخرين كانوا يتباهون بتلك الإجراءات ولكن أهملوها حاليا، وآخرين ليست مقتنعة من البداية بالالتزام بالإجراءات، ويفضل إجراء العزمات في أماكن مفتوحة «منعزمش مرة واحدة 50 شخص ولكن نقسمهم كل يوم، ويبقى فيه تباعد».

أنا بتشتم .. جميلة عوض تحكي عن دورها في مسلسل حرب أهلية..شاهد





قالت الفنانة "جميلة عوض" ، إن ردود الأفعال على دورها فبي مسلسل "حرب أهلية" قوية ، متابعة : " أنا أبتديت أتشتم رسمي ولسه الشتايم جايه على دوري " .

وأضافت الفنانة "جميلة عوض" ، عبر زووم" لـ فضائية العربية ، أن الفنانة "يسرا" والتي تلعب دور الأم في المسلسل ، ذهلت من صور جميلة وهي طفلة للتشابه الكبير بينهما .

كيف تتجنب زيادة إصابات كورونا في رمضان.. نائب مدير مستشفى عين شمس تجيب





قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إن معدل إصابات كورونا فى ازدياد، مشيرة إلى أنه يجب التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية طوال فترة شهر رمضان وبعده أيضا.

وأضافت "سامية" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يجب تجنب التجمعات العائلية خلال شهر رمضان، ولو تم الاضطرار على ذلك يجب محاولة تقسيمها والمحافظة على التباعد الاجتماعى ويكون فى الهواء الطلق.