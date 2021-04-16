داعية إسلامي يشرح فضل الإنفاق في سبيل الله على العباد ..فيديو

شرح الدكتور مصطفى العكريشي الداعية الإسلامية، إن إنفاق المال يأتي بمعنى أن ينفذ في الحق وفيما أمر الله من جهات الزكاة .

وأضاف الدكتور مصطفى العكريشي ، خلال لقاءه لبرنامج "حلو الكلام" والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الله لم يخصص لعباده جهات أو كمية محددة للإنفاق حتى لا تغلق الجنة في وجه أحد.

وأشار إلى أن التجارة مع الله رابحة ويزيدها الله أضعافا، موضحا أن الإنفاق في سبيل الله هو خير للعبد وعائد له في ماله ونفسه .

ولفت إلى أن الإنفاق في سبيل الله غير محدد بمبالغ معينة أو شيء معين ولكن القرأن الكريم خصص الإنفاق بأن يكوم في الخير.