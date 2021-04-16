إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان - العلاقي

تعرض 3 أشخاص اليوم الجمعة لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق العلاقى بعد المدينة الصناعية جنوب شرق مدينة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

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وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالي النوبة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بمد فترة تلقي الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 إبريل الجاري لمن لم يتم تعويضه من أبناء النوبة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل حصول المستحقين منهم على التعويضات المقررة بإجمالى 5329 مستحقاً، من إجمالى 11 ألف و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق .

وأوضح أشرف عطية أن 16 لجنة جاهزة بشكل يومي لتلقي الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وتشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازي تم فتح لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع في الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري أنشاء السد العالي، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقي طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.

وبعد سلسلة عمل متواصل ومتابعة على مدار الساعات الماضية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبإشراف ميداني من أحمد شعبان نائب المحافظ، إضافة إلى قيادات مجلس مدينة أسوان وشركتي المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحي تم إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيلة، وبالتالي بدء أعادة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات.