عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان - العلاقي

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

تعرض 3 أشخاص اليوم الجمعة لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق العلاقى بعد المدينة الصناعية جنوب شرق مدينة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وأقرأ أيضاً :

مصادرة 8 أطنان أحجار معدن الذهب الخام بحوزة 3 متهمين فى أسوان

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالي النوبة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بمد فترة تلقي الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 إبريل الجاري لمن لم يتم تعويضه من أبناء النوبة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل حصول المستحقين منهم على التعويضات المقررة بإجمالى 5329 مستحقاً، من إجمالى 11 ألف و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق .

وأوضح أشرف عطية أن 16 لجنة جاهزة بشكل يومي لتلقي الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وتشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازي تم فتح لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع في الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري أنشاء السد العالي، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقي طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.

وبعد سلسلة عمل متواصل ومتابعة على مدار الساعات الماضية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبإشراف ميداني من أحمد شعبان نائب المحافظ، إضافة إلى قيادات مجلس مدينة أسوان وشركتي المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحي تم إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيلة، وبالتالي بدء أعادة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات.

images
images
أسوان حادث تصادم سيارتين العلاقي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام يوجه تحية تقدير لأبطال الصحة ومثلها لرجال التعليم

بنت الصعيد فخر لمصر.. المهندسة شيماء عبد النبي تتفرد بالدكتوراه من جامعة كورية.. حوار

السديس : حلول رمضان في ظروف صحية استثنائية يوجب الحذر والجدية

عربي الظلال والسنا.. ولي عهد الأردن يحتفي بيوم العلم

بعد إصابته بـ كورونا.. تعرف علي تطورات حالة محمد الشناوي وموقفه من القمة

كيا تطرح نسخة من سونيت للسوق الإندونيسي.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

نشوب حريق بمخزن قطن يسفر عن إصابة شخصين في السويس

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

أخبار الفن| إصابة دنيا سمير غانم بكورونا وتعافي خالد النبوي.. والقصة الكاملة للهجوم على ميريام فارس

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

الداخلية ترسل مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

أبو العينين يشارك في جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ