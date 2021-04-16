أطفال الأسمرات فى زيارة للمتحف القومى للحضارة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة وبالتعاون مع محافظة القاهرة ورئاسة حى الأسمرات، رحلة لأطفال الأسمرات إلى المتحف القومى للحضارة، يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بزيادة الوعى الثقافي والأثري لجميع فئات المجتمع .

تضمنت الزيارة التعريف على المتحف ومقتنياته والتي تحكي العصور التاريخية المتعددة للحضارة المصرية، ويعد المتحف من أهم المتاحف الأثرية والتاريخية فى العالم، حيث تحكي ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة، ويشتمل على معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية بالإضافة إلى سته معارض أخرى تتناول موضوعات الحضارة والنيل والكتابة والدولة والمجتمع والثقافة.

أشارت مدير عام فرع ثقافة القاهرة أن هذه الرحلات تأتى تأكيدا على الدور الهام الذي تقوم به هيئة قصور الثقافة من تبسيط للتراث، والتأكيد على هويتنا وثقافتنا العربية، تمت الزيارة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.