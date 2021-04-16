حسام البدري: هفطر مسقعة.. وأشاهد ملوك الجدعنة واللي مالوش كبير

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه يرفض الخروج من المنزل في شهر رمضان في ظل جائحة كورونا.

وقال البدري في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي: "أفضل البقاء في المنزل في شهر رمضان للابتعاد عن التجمعات في شهر الصيام خاصة في ظل ظروف كورونا".



وأضاف البدري: "هفطر النهارده مسقعة من إيد مراتي، وبحب أتابع مسلسل ملوك الجدعنة ومسلسل اللي مالوش كبير، وبعدها اتفرغ لمشاهدة المباريات وتحليلها".



وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "أحرص على أداء صلاة التروايح فهي من أهم طقوسي بشهر رمضان الكريم".