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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لعدد من قرى مدينة الواحات البحرية .. صور

صدى البلد

 قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية لعدد من القطاعات بالوزارة (أحوال مدنية – مرور – خدمات طبية) إستهدفت عدد من قرى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين. 

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لمبادرة "كلنا واحد".

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وزراة الداخلية قافلة خدمية الخدمات الجماهيرية أحوال مدنية خدمات طبية

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