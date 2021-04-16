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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال التطهير والتعقيم قبل وافتتاح المساجد

صدى البلد

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أعمال التطهير والعقيم قبل وبعد صلاة الجمعة ، موفداً الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض ، لإفتتاح مسجد المرسي بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض بكفرالشيخ ، رافقهما الشيخ عطا بسيونى ، مدير عام الدعوة ، بحضور عدد كبير من المصلين و الشعبيين والتنفيذيين الرحمن.
 

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح  مسجد المرسي بالجهود الذاتية, مؤكداً أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات لم ترصد أي مخالفات ، كما شهدت المساجد قبل وبعد الصلاة أعمال تطهير وتعقيم.
 

وأضاف يونس، أن جميع خطباء المساجد التزموا بالخطبة الموحدة التي حددتها الوزارة ،" رمضان شهر القرآن "،والله عز وجل  أكرم  نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة ؛ ولشهر رمضان المبارك علاقة وطيدة بهذا الكتاب الخالد ،فنحن جميعًا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يتعبد في غار حراء ،ونزل عليه جبريل  عليه السلام بصدر سورة العلق؛ وكان ذلك في شهر رمضان،و يجب على المسلم أن يتأثَّر بالقرآن عند تلاوته ويتفاعل معه فيضطرب أو يهتز قلبه، ويجب أن يختم الصائم القرآن لو مرة في هذا الشهر الكريم.


وأضاف يونس ،وأهم واجباتنا نحو القرآن ولا سيما في شهر القرآن أن نعمل بكل ما جاء في القرآن ونتخلق بأخلاقه ،اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن وكان صلى الله عليه وسلم قرآنًا يمشي على الأرض؛ أي كان يحرص على تطبيق ما في القرآن؛ لأن القرآن الكريم نزل ليعمل به، والتعبد به.

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