حازم إمام في عيد ميلاده: الصحة وحب الناس أغلى هدية

قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس النواب،إنه احتفل بعيد ميلاده على مائدة السحور في حضور والدته الدكتورة ماجى الحلوانى وبناته وزوجته.



وأضاف حازم إمام،في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقى:"عيد الميلاد في شهر رمضان مختلف تماماً ،احتفلت على مائدة السحور في وجود والدتى وبناتى ومراتى".



وتابع حازم إمام :"زوجتي بتعمل شغل كويس في رمضان ، معرفش هتطبخ ايه النهارده ، لسه مفيش روايح..أغلى هدية هي الصحة وحب الناس ليا ، وأغلى لقب عليا لقب أبو البنات".



ويحتفل اليوم الجمعة حازم إمام بعيد ميلاده، ولعب الثعلب الصغير مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.



وحصد حازم إمام مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.