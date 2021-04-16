حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تصل البحرين

وصلت إلى البحرين حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، ضمن مهام المجموعة البحرية - الجوية في مهمة “كليمنصو 21”، التي تستهدف حماية الملاحة في منطقة الخليج من الأنشطة الإرهابية.

ورحبت السفارة الفرنسية لدى البحرين بالمجموعة البحرية - الجوية (جان) التي تتضمن حاملة الطائرات وسفن حربية اوروبية ترافقها بالمهمة، وفقًا لصحيفة “الأيام” البحرينية.

وتشارك البحرية الفرنسية في القوات البحرية المشتركة ( سي ام في) الذي يضم 33 دولة حيث تقدم فرنسا الدعم المباشر لقوة العمل المشتركة CTF150 وهي واحدة من فرق العمل الثلاثة التابعة للقوات العسكرية المشتركة التي تكافح الأنشطة غير المشروعة التي تستخدم غالبا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تم ضبط 8 أطنان من المخدرات في مارس الماضي من قبل عدة سفن فرنسية تعمل في شمال المحيط الهندي كجزء من فرقة العمل المشتركة.

كما تشارك فرنسا بجانب شركاء أوروبيين في مهمة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز (مهمة المراقبة البحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز) والتي تم إطلاقها بمبادرة من باريس في صيف 2019 بهدف تهدئة التوتر في الخليج.