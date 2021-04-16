حازم إمام : رمضان صبحى شعر بقيمة الأهلى.. ومباراة الترجى سبب خروج الزمالك الإفريقي

قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عضو مجلس النواب، أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز شعر بقيمة الأهلى لذا أعلن رغبته في العودة للقلعة الحمراء.

وأوضح الثعلب الصغير في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "رمضان صبحى لسه صغير ، وحس بقيمة الاهلى ، لما يعمل ماتش حلو وميلاقيش حد يقوله انت عملت ايه ، بعدما ماكان عايش في نجومية الاهلى ومحاط بحب الجمهور الأحمر وعشان كده اعلن رغبته في العودة للقلعة الحمراء".



وعن قمة الأهلى والزمالك، قال حازم إمام: "أعلنت رفضى وجود الحكم المصرى في القمة، لأن الدنيا مش ناقصة مشاكل، كفاية مشكلة السلة، وقمة الناشئين، لو الحكم حسب ضربة جزاء غلط هنقعد نتكلم فيها شهرين طب لازمته ايه".



وعن أسباب رفضه عودة كارتيرون، علق حازم إمام :" كنت أرفض عودته خاصة أنه تولى المسئولية قبل مباراة الترجى التونسى بثلاثة أيام وكنت أفضل استمرار باتشيكو وبالفعل الفريق قدم أسوأ مباراة وكانت هذه المباراة هي السبب في الخروج الافريقى".



ويحتفل اليوم الجمعة حازم إمام بعيد ميلاده، ولعب الثعلب الصغير مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.



وحصد حازم إمام مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

