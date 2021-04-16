اتحاد السلة يبدأ مشاركته في بطولة الألعاب الإلكترونية بمواجهة تونس وكوت ديفوار

تنطلق اليوم،منافسات أول بطولة للألعاب الإلكترونية (E-SPORT - بلاي ستيشن) الخاصة بلعبة NBA 2K 2021 بمشاركة الاتحاد المصري لكرة السلة.



واختار الاتحاد المصري لكرة السلة فريق مكون من 7 لاعبين لتمثيل مصر وفقًا لبعض الشروط الخاصة التي تم الإعلان عنها من أجل الحصول على فرصة المشاركة في بطولة أفريقيا الأولى للألعاب الإلكترونية والمؤهلة لبطولة العالم.



وبمشاركة 60 منتخبا من بينهم 6 منتخبات افريقية، يبدأ الفريق الممثل للاتحاد المصري لكرة السلة المنافسات بداية من 16 أبريل وحتى 9 مايو.



وتبدأ منافسات المنتخب المصري مساء اليوم الجمعة بمواجهة منتخب تونس في السابعة مساءً، ثم مواجهة كوت ديفوار في الثامنة إلا ثلث من نفس اليوم.



ويضم فريق الاتحاد المصري لكرة السلة كلًا من " محمد يونس (قائد الفريق) – منصور إبراهيم – يوسف الصديق – طاهر أبو زيد – ياسين البدراوي - ديكران ادوارد).



ويشارك في التصفيات عدد من الاتحادات الكبرى لكرة السلة حول العالم مثل "أمريكا واسبانيا وفرنسا وألمانيا بجانب البرازيل والأرجنتينين وكندا"

