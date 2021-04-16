بعد إصابته بـ كورونا.. تعرف علي تطورات حالة محمد الشناوي وموقفه من القمة

أكد حازم الحديدى وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، أن حالة الحارس مطمئنة لحد كبير.

وقال الحديدى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: حالة محمد الشناوى مطمئنة وفى تحسن مستمر وسوف يخضع لمسحة كورونا ليلا ، وعلى حسب نتيجتها سوف يحدد الجهاز الفني مصيره من القمة".



وأضاف حازم الحديدى:"الجهاز الفني للأهلى هو من يقرر مشاركة الشناوى في القمة من عدمه ، ولدى ثقة كبيرة في قدرات الحارس الكبير".



ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك الأحد المقبل باللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامته فى التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولى.



ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن.

