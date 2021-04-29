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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مدربة كرة قدم رجال .. فايزة حيدر: أدرس عروضا تدريبية فى الدورى .. فيديو

فايزة حيدر
فايزة حيدر

أكدت فايزة حيدر أول مدربة لفريق كرة قدم رجال، أنها تدرس عددا من العروض لتولي المهمة التدريبية لعدد من فرق الدوري الممتاز المصري والقسم الثاني. 

وأضافت “حيدر” خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لدي عدد من العروض لتدريب الفرق في الدوري الممتاز والقسم الثاني ويتم دراسة الأمر حاليا قبل خوض تجربة جديدة .

وأكملت : تدريب فريق كرة قدم “ولاد” ليس صعبا وإنما الأمر يحتاج فقط القيادة وأن يثقوا بقدر الإمكان وعليه سنحقق نتائج طيبة. 

وأوضحت: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تدعم بشكل قوي الكرة النسائية، حينما حققنا بطولة كأس العالم 2018 لمنتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة صعدنا للنهائيات في شيكاغو، حققنا ثالث عالم في البطولة وأخذنا وساما من الدرجة الثالثة وكنا فخورين بالإنجاز الذي حققناه.

واختتمت فايزة حيدر تصريحاتها قائلة: السيدة الأولى انتصار السيسي صنعت يوما جديدا للمرأة الرياضية وكان أول يوم لها 23 مارس وكنت من ضمن المكرمات.

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