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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

صدى البلد

أعلن ستيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية - عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة،أن أنجيلا ميركل تلقت اليوم “الجمعة”، الجرعة الأولى من لقاح (أوكسفورد-أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - "سعيدة بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح مع استرازينيكا اليوم " ، موجهة الشكر لجميع من شاركوا في حملة التطعيم وجميع من تلقوا التطعيم، موضحة أن التلقيح هو السبيل للتغلب على الجائحة. 

وتلقت ميركل (البالغة من العمر 66 عاما) اللقاح في مركز أقيم في مطار تمبلهوف السابق في برلين، والذي يعمل خصيصا في الوقت الحالي بلقاح استرازينيكا، وهو لقاح متاح فقط لمن هم فوق الـ60 عاما في ألمانيا بسبب مخاطر جانبية من حدوث تجلطات دموية.

ستيفن زايبرت أنجيلا ميركل المستشارة الالمانية لقاح كورونا فيروس كورونا لقاح أسترازينيكا

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