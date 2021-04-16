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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحرق حيا.. مسلسلات رمضان 2021 بطابع عنيف

محمد موسى
محمد موسى

شهدت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان وفاة مجموعة من الفنانين خلال الأحداث عن طريق الحرق حياً ،ولعل ابرزهم : 

 

مسلسل موسى  : 

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “ موسى ” تطورات شديدة كان إبرزها وفاة شخصية - حميد - الدور الذى يلبعه الفنان أحمد ماهر داخل الاحداث حرقاً ، بعد ان قام بطل العمل - موسى - بحرقة حياً دون قصد ، ولم تكن هذه المرة الاولى التى يتم أستخدام مثل هذا المشهد فى الدراما هذا العام .

 

مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدى وعبير صبرى ومنذر رياحنه ورياض الخولى .

 

مسلسل لحم غزال  : 

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال لـ الفنانة غادة عبد الرازق، بحرق الفنان حمدي الميرغني، حيث قامت بطلة العمل باستدراجه معتقدة بأن له يد في اختفاء ابنها، ثم تطلق عليه بنزين وتدعه يحترق.

 

وبعد انتهاء الحلقة وجّه الفنان حمدي الميرغني الشكر لصناع مسلسل لحم غزال، بعد ظهوره ومشاركته في الحلقة الأولى كضيف شرف في الحلقة بشخصية "أبو نعسة".

 

ويعرض مسلسل "لحم غزال" فى تمام الساعة 8 مساءً على قناة Mbc مصر.

 

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

 

مسلسل ملوك الجدعنة : 

حيث تم أستخدام هذا المشهد إيضاً فى اولى حلقاته بعد ان قام بطل العمل عمرو عبد الجليل باستخدام هذة الطريقة للانتقام من شخص .

 

مسلسل موسى مسلسل ملوك الجدعنة مسلسل لحم غزال مسلسلات رمضان 2021

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