دمياط : 160 مليون جنيه لإنشاء مجزر ومحجر بيطرى فى شطا

تفقد الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، أعمال البناء الخاصة بالمجزر الألي الحديث لمحافظة دمياط .

ومن جانبه أكد مدير الطب البيطرى بدمياط ، ان المجزر الالى يعتبر نقلة نوعية في للمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة للعمل الدؤوب من اجل وصول اللحوم ومشتقاتها بصورة صحية وسليمة للمواطنين.

واشار الى ان المحافظة تقوم بتنفيذه بتمويل من وزارة التنمية المحلية. والمشروع يشمل إنشاء مجزر ومحجر بيطرى خارج الكتلة السكنية على مساحة ١٢ فدان بشطا بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد.

وتابع ان المشروع الذى تبلغ تكلفته ١٦٠ مليون جنيه ،يهدف إلى خدمة وتنمية المنتج المحلى والحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم حمراء صحية وآمنة ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

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