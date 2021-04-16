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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش: الحلول السياسية هي السبيل لإنهاء النزاعات في المنطقة

المستشار الدبلوماسي
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أن الحلول السياسية هي السبيل لإنهاء النزاعات في المنطقة.

وقال قرقاش، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليدس والإسرائيلي جابي أشكينازي، إن "اجتماعنا كان فرصة لتبادل الرؤى وتنسيق التعاون على أعلى المستويات".

وأضاف قرقاش: "ندرس استراتيجية تسعى لتحقيق الاستقرار وناقشنا سبل التعاون في مواجهة وباء كورونا".

وأعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عن ترحيب بلاده بجهود جميع الدول الساعية لتحقيق السلام، مؤكدًا التزام اليونان بحل النزاعات وفقًا للقانون الدولي.

وأكد دندياس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه القبرصي نيكوس كريستودوليدس والإسرائيلي جابي أشكينازي والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أكد أن "الشراكة بين الإمارات وإسرائيل مهمة جدا لكل دول المنطقة".

وقال دندياس: "أكدنا أهمية الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة ومواجهة وباء كورونا، وتناولنا التطورات في شرقي المتوسط وسوريا وليبيا".

ودعا وزير الخارجية اليوناني إلى سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، معلنًا عزمه زيارة الأخيرة قريبًا.

وأضاف دندياس أن اليونان تسعى لعلاقات إيجابية مع دول الجوار، موضحًا أنه وجه دعوة إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو لزيارة اليونان.

الامارات إسرائيل اليونان قبرص شرق المتوسط

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