اجتماع طارئ لمجلس الأولمبية غدا لمناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة

اجتماع طارئ لمجلس الأولمبية غدا لمناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة
يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إجتماعا طارئا غدا السبت من أجل مناقشة الٔآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا والتي تعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.
جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب إجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة وومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية غدا وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على إستقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.