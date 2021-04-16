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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الاكتحال في نهار رمضان يفطر؟.. خطيب المسجد النبوي يوجه نصيحة للنساء

هل الاكتحال في نهار
هل الاكتحال في نهار رمضان يفطر؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب

قال الشيخ صلاح بن محمد البدير ،إمام وخطيب المسجد النبوي، إن المفطرات التي تفسد الصوم في رمضان على ستة أنواع. 

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وأوضح «البدير» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الأول الأكل والشرب وما في معناهما فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، وإن ابتلع ريقه لم يفطر حتى ولو جمعه ثم ابتلعه لأنه مما يصل إلى معدته بدون اختياره.

وتابع: ولا يفسد الصوم إن ابتلع النخامة لأنها معتادة في الفم أشبه الريق وإن وصلت إلى طرف لسانه وإمكانه فينبغي له إخراجها وإلقاؤها احتياطا لصومه وخروجًا من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب والتحوط للعبادة مطلوب ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه سواء وصل من الفم على العادة أو من الأنف أو من الأذن.

واستشهد بحديث لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" أخرجه أبوداود،  والمضمضة العلاجية والغرغرة الدوائية، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا لم يبتلع ما نفذ منه إلى الحلق لم يفطر وتأخيرها إلى الليل تحرزا للصوم أولى.

وأضاف : وإن قطر في أنفه أو أذنه دواء فوصل إلى جوفه أو معدته أفطر، وإن اكتحل بذرور أو قطور أو إثمد لم يفطر في أصح قولي العلماء فإن وجد مرارة الكحل وطعمه في حلقه أو خرجت أجزاؤه في نخاعته فالاحتياط القضاء واتقاء الكحل وتجنبه في نهار رمضان أولى تحرزا للصوم واحتياطا له.

 

 

مفطرات تفسد الصوم خطيب المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة من المسجد النبوي الصوم في رمضان

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