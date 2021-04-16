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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برامج رمضان 2021

مقلب رامز جلال.. ويزو الضحية الرابعة لبرنامج "رامز عقله طار"

ويزو
ويزو

تقع الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو -نجمة فريق مسرح مصر- ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم الجمعة 16 أبريل، من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد الافطار مباشرة.

وتصبح دينا محسن، الضحية الرابعة لمقلب «رامز عقله طار» بعد حلقات: (أحمد سعد، رمضان صحبي، حمو بيكا ولورديانا) التي بدأ بهم البرنامج حلقاته. 

يأتي ذلك بعدما وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ومعه الراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه " رامز عقله طار" .

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان  محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.

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