عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

النمط السليم للحياة الصحية والتنمية الإقتصادية الشاملة .. محاضرات فى ثقافة الأقصر

ثقافة الاقصر
ثقافة الاقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "إستقبال شهر رمضان".

 وأوضح محمد إبراهيم كيفية إستقبال شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة وتعظيم الله له، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "أيام من تاريخ مصر" وتحدث د. عبده الضوي عن تاريخ مصر وأنه أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد، حيث تميزت مصر بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها والذي أعتبر عامل مساعد لقيام حضارة عريقة بها، كما تقع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ويرتبط بقارة أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وكل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها أقدم حضارة في التاريخ الإنساني.

و أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "النمط السليم للحياة الصحية" وأوضحت باتعة النوبى نمط يعني سلوك والنمط السليم في ممارسة الرياضة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة المناسبة، بجانب محاضرة بعنوان "الثقافة والتنمية الإقتصادية الشاملة" بقصر ثقافة أرمنت . وأوضح عمرو عبد الصبور أن القيم والمعتقدات لها دور كبير فى توجيه السلوك الإنسانى والبحث عن تفسير لمعدلات التخلف والتنمية والتيارات الفكرية المعاصرة فى الغرب تحاول آت تجد تفسيرا لقضايا التخلف والتنمية فى العالم.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي إحتفالية اليوم الواحد بعنوان "يوم المرأة" بقرية الشيخ خليفة تضمنت محاضرة بعنوان "التوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية" وحاضرها العادلى حسان، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الأمير وألقى قصيدة "الست"، وعلى سيد قصيدة" أمك ثم أمك"، للشاعر محمد فتحى، وفقرة إنشاد دينى، بجانب مناقشة لكتاب "المفاتيح العشرة للنجا" للدكتور إبراهيم الفقى ناقشته سلوى جودة، وعرض إنشاد دينى وقصيدة "يا جمال النبى" أداء على سيد محمد.

 كما أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وألقى قصيدة" موت باعت الورد"، بالإضافة  لورشة عن فانوس رمضان من الخرز تنفيذ أنوار أيمن مستخدمة خرز مقاس ٦ وخيط صنارة مقاس ٥٠ وميدالية، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "زينة رمضان" نفذتها هند مصطفى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة أشغال يدوية عمل نوس رمضان نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.

قصور الثقافة فرع ثقافة الاقصر فعاليات ثقافية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

مش هبقى أم بعد كده.. مي حلمي تكشف لأول مرة كواليس إجهاضها

شاهد.. لحظة سقوط ويزو في حمام السباحة وصدمتها عند رؤية رامز جلال

ياسمين عبد العزيز: الحلقات المقبلة ستحمل مفاجآت في اللي مالوش كبير |خاص

الخيانة الزوجية سبب انفصالي.. مي حلمي: حاولت الانتحار.. وكنت بصرف على طليقي

مي حلمي تتحدث عن محاولة انتحارها: "الخيانة وجعتني"!

مي حلمي: ندمانة إني رجعت لـ محمد رشاد ولم أشتم والدته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

ويزو الضحية الرابعة لبرنامج رامز عقله طار

حياة كريمة تفاجئ الحاجة صباح بمحل وسداد ديونها

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

تفاصيل جديدة بشأن طعن الزمالك على إيقاف إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ