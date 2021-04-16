النمط السليم للحياة الصحية والتنمية الإقتصادية الشاملة .. محاضرات فى ثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "إستقبال شهر رمضان".

وأوضح محمد إبراهيم كيفية إستقبال شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة وتعظيم الله له، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "أيام من تاريخ مصر" وتحدث د. عبده الضوي عن تاريخ مصر وأنه أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد، حيث تميزت مصر بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها والذي أعتبر عامل مساعد لقيام حضارة عريقة بها، كما تقع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ويرتبط بقارة أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وكل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها أقدم حضارة في التاريخ الإنساني.

و أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "النمط السليم للحياة الصحية" وأوضحت باتعة النوبى نمط يعني سلوك والنمط السليم في ممارسة الرياضة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة المناسبة، بجانب محاضرة بعنوان "الثقافة والتنمية الإقتصادية الشاملة" بقصر ثقافة أرمنت . وأوضح عمرو عبد الصبور أن القيم والمعتقدات لها دور كبير فى توجيه السلوك الإنسانى والبحث عن تفسير لمعدلات التخلف والتنمية والتيارات الفكرية المعاصرة فى الغرب تحاول آت تجد تفسيرا لقضايا التخلف والتنمية فى العالم.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي إحتفالية اليوم الواحد بعنوان "يوم المرأة" بقرية الشيخ خليفة تضمنت محاضرة بعنوان "التوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية" وحاضرها العادلى حسان، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الأمير وألقى قصيدة "الست"، وعلى سيد قصيدة" أمك ثم أمك"، للشاعر محمد فتحى، وفقرة إنشاد دينى، بجانب مناقشة لكتاب "المفاتيح العشرة للنجا" للدكتور إبراهيم الفقى ناقشته سلوى جودة، وعرض إنشاد دينى وقصيدة "يا جمال النبى" أداء على سيد محمد.

كما أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وألقى قصيدة" موت باعت الورد"، بالإضافة لورشة عن فانوس رمضان من الخرز تنفيذ أنوار أيمن مستخدمة خرز مقاس ٦ وخيط صنارة مقاس ٥٠ وميدالية، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "زينة رمضان" نفذتها هند مصطفى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة أشغال يدوية عمل نوس رمضان نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.