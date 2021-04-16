أسباب طقطقة الفتيس الأوتوماتيك في السيارة

الكثير من قائدي السيارات يفضلون قيادة السيارات الأوتوماتيك لسهولتها في القيادة لأنها لا تتطلب تدخل مباشر من السائق تغيير سرعتها و يتم هذا الأمر بشكل أوتوماتيكي دون تدخل السائق مما يساعده علي الراحة و التركيز في الطريق .

ويجب علي قائد السيارة ان لا يتجاهل صيانة السيارة او يتجاهل أي صوت غير معتاد يصدر منها او من الفتيس لأن التجاهل يؤدي إلى تفاقم المشكلة و سنعرض عليكم اسباب الاعطال .

الفتيس الأوتوماتيك يعتبر من أهم الأجزاء في السيارة السيارة، مع مرور الوقت أو سوء الاستخدام يتعرض لبعض الأعطال، و من أبرز الاعطال التي يتعرض لها فتيس السيارة الاوتوماتيك هو صدور صوت طقطقة خصوصا عند وضع الفتيس علي وضع الحياد و الذي يشير إليه حرف N المكتوب علي الفتيس .

علامات تدل علي وجود عطل في الفتيس :

- تسريب زيت الفتيس

- وجود رائحة احتراق زيت الفتيس، بسبب ارتفاع درجة حرارة التروس

- صعوبة في النقل بين الأوضاع المختلفة للفتيس

- صدور أصوات مزعجة من الفتيس



اسباب عطل الفتيس الاوتوماتيك في السيارة :

- تأكل علبة التروس

- زيادة الرواسب و الشوائب في زيت الفتيس

- وجود تلف في وصلة تبريد الفتير الواصلة من الريداتير

- انخفاض مستوى زيت الفتيس مما يترتب عليه احتكاكات عنيفة

ويجب أيضا تغيير فلتر الفتيس بعد انتهاء عمره الافتراضي الذي يصل إلى 40.000 كيلو ويجب أن تقوم باستبداله بآخر جديد، وعادة ما ينصح باستبدال فلتر الفتيس بعد قطع نحو 40 ألف كيلو متر أو مع تغيير زيت الفتيس .

