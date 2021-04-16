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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجنايني: أرفض الحكم المصري للقمة.. وأتعجب من فكرة إلغاء الفار

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي

أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة السابق أنه يرفض فكرة تعيين حكم مصري في قمة الأهلي والزمالك الأحد المقبل.

 

وقال عمرو الجنايني في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي: لو كنت موجود في اتحاد الكرة لم أكن استعين بحكم مصري، ليه أصدر لنفسي مشكلة ومعايا قرار مجلس وزراء بتعيين حكم أجنبي".


وأضاف عمرو الجنايني: "أرفض تعيين حكم مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك ولو كنت موجود كنت هنفذ اللائحة".


وعن تقنية الفار قال عمرو الجنايني: "تعجبت من طرح فكرة إلغاء الفار من جانب لجنة أحمد مجاهد التي تدير لجنة الجبلاية حالياً".


ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك الأحد المقبل باللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.


ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن.
 

الأهلى الزمالك عمرو الجنايني

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