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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خطيب المسجد النبوي: حقن التطعيم ولقاحات كورونا لا تفسد الصيام.. وهذه الإبرة فقط تفطر

خطيب المسجد النبوي:حقن
خطيب المسجد النبوي:حقن التطعيم ولقاحات كورونا لا تفسد الصيام

قال الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن إبر التطعيم ولقاحات كورونا ونحوها لا تفسد الصيام . 

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وأوضح «البدير» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الإبر والحقن المغذية تفسد الصوم لأنها فيها معنى الأكل والشرب، حيث إن الإبر المغذية تأتي ضمن أول المفطرات الستة التي تفسد الصوم في رمضان .

وأكد أن الإبر العلاجية التي ليست في معنى الأكل والشرب كالبنسلين والأنسولين و إبر التطعيم ولقاحات كورونا ونحوها لا تفسد الصيام والأحوط أخذها في غير نهار رمضان.

وأضاف خطيب المسجد النبوي أنه كذلك المحاليل بالحقنة يفطر الصائم عند جمهور الفقهاء وتأخير ذلك إلى الليل أسلم للعبادة، فيما أن المضمضة العلاجية والغرغرة الدوائية، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا لم يبتلع ما نفذ منه إلى الحلق لم يفطر وتأخيرها إلى الليل تحرزا للصوم أولى، وإن قطر في أنفه أو أذنه دواء فوصل إلى جوفه أو معدته أفطر.

وتابع  خطيب المسجد النبوي : ومن زرق في إحليله دواء أو محلولا أن أدخل ميلا أو منظارا لم يبطل صومه وإحليل الذكر: ثقبه الي يخرج منه البول، لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف وما يدخل إلى الجوف من الدبر من الأدوية والمحاليل بالحقنة يفطر الصائم عند جمهور الفقهاء وتأخير ذلك إلى الليل أسلم للعبادة.

 

خطيب المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي البدير خطبة الجمعة من المسجد النبوي مفطرات الصوم الحقن والإبر في رمضان

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