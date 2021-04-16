خالد مرتجي يكشف نصيحة مورينيو لإدارة الأهلي قبل التعاقد مع فايلر

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وجه نصيحة لإدارة القلعة الحمراء قبل التعاقد مع رينيه فايلر.

وقال مرتجي، الذي يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"قبل قدوم فايلر تحدثنا مع مورينيو عبر وسطاء وقالنا الاهلى نادى كبير يحتاج مدرب طموح صغير السن يستطيع أن يتولى تدريب الفريق فترة طويلة بطموح وشغف كبير".



وعن اللاعب الذى يتمناه خالد مرتجى بقميص الاهلى قال :"اى لاعب في مصر يتمنى يلعب للأهلى وأَضاف ضاحكاً :" أتمنى ميسى يلعب للأهلى".



وعن انتقال احمد سيد زيزو للزمالك علق خالد مرتجى :" أكيد تقصدكوا عبد العزيز عبد الشافى نجمنا الكبير".

