خالد مرتجى يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إنه لا يشغل باله في الوقت الحالي بانتخابات القلعة الحمراء .

وقال مرتجى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "مبفكرش في الانتخابات حالياً ، لا أشغل نفسى بهذه الأمور حالياً".



وأضاف خالد مرتجى: "انتخابات اتحاد الكرة مش ملعبى ، وكل ما أقيل في هذا الشأن مجرد شائعات، ولو تم تكليفى بأى منصب سأرحب إنما فكرة خوض انتخابات اتحاد الكرة ليست في حساباتى".



وعن بعض القرارات المتخبطة في الاتحاد الافريقى، علق خالد مرتجى: "مقدرش أقول غير الله يرحمك ياعمرو يافهمى".

