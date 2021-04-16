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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 نصائح غير متوقعة تحمي مناعتك في الصيام

مناعة الجسم
مناعة الجسم

وسط جائحة COVID-19 ، كانت هناك مخاوف بشأن ممارسة الصيام ، حيث يشعر الناس بالقلق مما إذا كان الصيام قد يزيد من قابليتهم للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ، مما يجعلك  الصيام عرضة للإصابة بالأمراض ، ومع ذلك ، هذا ليس صحيحًا تمامًا.

يمكن أن يساعد الصيام في تحسين صحتك العامة، من فوائد الصيام أنه يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، والتهاب الجسم ، وخفض مستويات السكر في الدم وزيادة التمثيل الغذائي، وتظهر بعض الدراسات أن الصيام مفيد أيضًا للصحة العقلية، لتقليل الاكتئاب والقلق وخطر الإصابة بالخرف.

إليكم ابرز النصائح التي تساعدك على تقوية مناعة جسمك في رمضان

جهاز المناعة في أجسامنا مسؤول عن حمايتنا من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات والسموم، ويساعد نظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد في إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة من الجهاز. 

كما يساعد في تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم، والأفراد الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز التنفسي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19 لأن هذه الحالات تؤثر على جهاز المناعة بجعله ضعيفًا وزيادة فرص الإصابة بأمراض مثل COVID -19 

ويجب ان تحرص على تناول السحور فتناول وجبتين خلال اليوم يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، وتناول الخضراوات المفيدة.

تجنب الأطعمة المقلية : ليست كل الأطعمة المقلية غير صحية ولكن تناول الأطعمة المقلية خلال موسم الصيام يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء والقلب، وأثناء الصيام ، تجنب تناول رقائق البطاطس المقلية ، والتكيس المقلية ، والفادا ، والجلجل ، والباكوداس ، والبوريس. 

زيادة تناول السوائل : زد من تناول السوائل عن طريق تضمين أنواع مختلفة من المشروبات في نظامك الغذائي. يمكنك أن تبدأ يومك بمشروب التخلص من السموم والاستمرار في شربه طوال اليوم، ماء جوز الهند وعصير الليمون وعصير النعناع والشاي الأخضر هي بعض الخيارات الجيدة الأخرى، والحفاظ على كمية 2 لتر من الماء الأبيض أو ما يعادل 8-9 أكواب في اليوم  .

boldsky

 

الصيام مناعة فيروس كورونا شرب السوائل الخضراوات

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