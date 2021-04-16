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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنتدي الاستراتيجي: منظومة القيم سر نهضة الدول وحروب الجيل الرابع تهدف لهدمها

صدى البلد

طالب أعضاء المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي الذي نظم تحت عنوان "مفاتيح النجاح لمنظومتي القيم والتنمية في مصر" بالاهتمام بالتعليم الصناعى وأهمية متابعة الشمروعات الكبرى لتحقيق النجاح” .

 

قال الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى إن بعض دول العالم استطاعت أن تنهض ببنيتها الأساسية مثل اليابان والصين وسنغافورة المانيا، موضحا أن مفاتيح النجاح لمنظومتي القيم والتنمية في مصر الأخلاق وهي أحد ركائز الأمن المجتمعي. 

 

بينما تحدث محمد عباس رئيس الإتحاد  العام للكشافة والمرشدات عن دورالإتحاد العام للكشافة في نشر القيم المجتمعية المرغوبة وتشجيع الشباب، بجانب التعاون مع وزارة التعليم لدمج تلك الأنشطة بالتعليم.

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وقالت  الدكتورة سامية أبو النصر أمين عام المنتدى الاستراتيجي ومساعد رئيس تحرير الأهرام إن دور المرأة في التنمية لها دور أساسي في تعزيز القيم الأصلية وعندما يقاس أى مجتمع يقاس بتقدم المرأة.

 

وأكد جلال الجميعي عميد كلية العلوم سابقا، أن الصراع في العالم الآن هو الصراع العلمي من يمتلك العلم يمتلك الاختراع ومن يمتلك الاختراع يمتلك التنكلولوجيا.

 

من جانبه قال اللواء دكتور خالد إسماعيل الخبير الإستراتيجي وعضو مجلس إدارة المنتدى الاستراتيجى إنه يجب على الخريج أن يطلع على متطلبات العمل، مطالبا بأهمية دعم السباب من أجل تحقيق التنمية، بالعلم والتكنولوجيا.


كما تحدث الدكتور جمال فخرالدين رئيس قسم التعليم الصناعى بالمركز القومى للبحوث التربوية أن المحافظة على القيم الأصيلة هذه مسئولية مجتمعية لنا جميعا فيجب تكاتف الجميع من منظمات مجتمع مدنى ورجال أعمال والحكوم،. كما طالب بأهمية الاهتمام بالتعليم الصناعى لأنه أساس تقدم المجتمعات وطالب بأهمية تغيير النظرة السلبية  عنه.
 

مصر التنمية مؤتمر القمة الاقتصاد السلام العدالة المجتمع الذكاء الاصطناعي

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